

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Occorre cambiare l'Europa perchè così rischia di rimanere schiacciata dall'aggressività che la circonda. La prima cosa da fare è superare l'unanimità perchè non possiamo più essere ostaggi di veti e egoismi nazionali" e spingere sul "federalismo europeo e sono state significative in questo senso le parole di Mario Draghi", intanto "si proceda con le cooperazioni rafforzate, pensiamo al tema della competitività, ho sentito oggi Von der Leyen che apre a questa strada. Non c'è più tempo da perdere, occorre un salto avanti nell'integrazione, non è una questione politica ma di sopravvivenza". Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione dell'appello Pd 'Verso gli Stati Uniti d'Europa'.

