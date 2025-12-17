

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio europeo affronterà un bivio cruciale per l'Ue, e l'Italia deve parlare con una voce chiara e autorevole. Invece la sua, presidente, è un sussurro. Non incide, non orienta, non guida". Lo dice Elly Schlein in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto dopo le comunicazione della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue.

"Il Governo ha tre diverse voci e guardi, è vero che fate una risoluzione unica, solo che per votarla insieme non ci avete scritto niente. È facile così".

