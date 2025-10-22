Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Sono preoccupanti le sue parole sul superamento dell'unanimità" in Europa. "Questa subalternità a Trump e a Orban la paga il nostro Paese". Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.
**Ue: Schlein a Meloni, 'preoccupante su unanimità, subalterna a Trump e Orban'
22 ottobre, 2025 • 18:23
