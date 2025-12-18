

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha votato ieri per garantire l'accesso a un aborto sicuro e legale per tutte le donne e le ragazze in Europa ma la destra ha votato contro. Ho una domanda molto semplice per Giorgia Meloni, perchè FdI ha votato contro? Siete contro il diritto di aborto?". Lo dice Elly Schlein in un reel pubblicato sui social.





