

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il fatto che ci sia un commento anche se negativo, a me dà l'idea che ci sia grandissima attenzione e che quindi sulle nostre spalle ricada una responsabilità importante". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, all'evento organizzato a Bruxelles dal titolo 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe', sui dati del sondaggio lanciato dall'agenzia SocialCom e Italiavanti.

"Quella non solo di fare cose giuste per tutti i cittadini italiani che rappresentiamo ed europei che rappresentiamo, ma anche di comunicarle nel modo corretto. Perché se in un'era in cui il digitale, l'intelligenza artificiale, i social media hanno aperto ad un modo di comunicare completamente diverso, la responsabilità che noi abbiamo innanzitutto è quella di dare informazioni corrette, di raccontare che cosa realmente viene svolto e viene proposto a livello di Unione europea e essere giudicati se tutto questo è utile o meno per i nostri cittadini europei".

"Allora probabilmente la domanda che ci dobbiamo fare tutti quanti è capire se la direzione in cui si sta andando, cioè quello che è stato fatto negli ottant'anni da quando l'Unione europea è stata creata e nei 50 anni quasi di Parlamento europeo, è andata nella direzione che gli europei si aspettavano. Questa ricerca che ci dà uno spaccato diverso da quello che ci dà la sondaggistica tradizionale, ci dà la possibilità di avere un quadro e di dire che la politica e l'informazione possono avere un atteggiamento di forza ma anche di correttezza estrema rispetto alla qualità dell'informazione che viene data", conclude.

