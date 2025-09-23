Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga". Lo scrive Matteo Salvini sui social.
**Ue: Salvini, 'respinta revoca immunità Salis, chi sbaglia non paga'**
23 settembre, 2025 • 09:14
