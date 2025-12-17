

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Proseguire e rafforzare, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace, il sostegno politico, economico, umanitario e militare all’Ucraina, in coordinamento con l’Ue e gli alleati". Lo chiede la risoluzione depositata da Iv alla Camera in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

Tra gli impegni per il governo compresi nel testo di Italia viva, anche quello a "a sostenere con determinazione il percorso di integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea, riconoscendone il valore politico e strategico per la sicurezza e la stabilità del continente". Per Iv, bisogna "promuovere la realizzazione di un'Unione europea che superi il meccanismo dell’unanimità in favore del principio maggioritario per garantire il funzionamento istituzionale europeo secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa, con l’elezione diretta del Presidente della Commissione europea e il rafforzamento delle prerogative del Parlamento europeo".

La risoluzione, nei punti finali, si occupa anche di flussi migratori e chiede tra l'altro di "riconvertire le strutture realizzate in Albania – oggi dedicate alle procedure accelerate – in centri destinati all’esecuzione della pena per cittadini albanesi detenuti in Italia, al fine di ridurre la pressione sul sistema penitenziario nazionale e garantire un utilizzo più efficiente delle risorse impiegate".



