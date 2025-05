Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Un onore incontrare oggi a Bruxelles il Presidente Mattarella, insieme alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social, a margine della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle istituzioni europee. "In mondo sempre più complesso e drammatico, attraversato da guerre, crisi globali e spinte nazionaliste - aggiunge Ricci - le parole del Presidente della Repubblica rappresentano un richiamo forte alla responsabilità di ciascuno di noi, un chiaro invito a lottare, uniti, per un’Europa più forte e coesa, finalmente protagonista nel mondo con i suoi valori di pace e democrazia".