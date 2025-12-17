

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Anche oggi il Ppe ha applicato la politica dei due forni, votando con l’estrema destra su temi importanti come quello sull’istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell’Unione Europea demolendo il diritto d’asilo e degli screening a tutela dell’ambiente per contrastare la deforestazione”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd.

“Un governo europeo con questo Ppe non può continuare così. L’inizio del nuovo anno dovrà essere un momento di verifica degli accordi europei. La Presidente, Von Der Leyen, si faccia sentire se c’è, non si possono cambiare le alleanza un volta ogni tre voti schierandosi con l’estrema destra. Il mandato della Presidente è legato a un programma europeista, non sovranista. Per cui questo programma va rispettato”.

