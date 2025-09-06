

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Meno male che Sergio che c'è,nel senso che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è una garanzia sia per la sua credibilità, che per il modo con il quale esercita il suo magistero. Le parole di Sergio Mattarella sull'Europa sono sacrosante, il problema non è ciò che dice Mattarella, il problema è che a Bruxelles non lo ascoltano, perchè davvero gli errori fatti nei confronti dell'Est non possono essere sanati dicendo: 'ah però quella foto mi fa paura perchè loro sono brutti e cattivi'. Abbiamo creato noi le condizioni perchè questi si mettessero insieme contro di noi". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.

"Siamo in un momento -ha poi aggiunto l'ex premier- nel quale la Meloni sogna di prendersi pieni poteri, di andare al Quirinale cambiando la forma giuridica del Paese senza fare riforme ma semplicemente per via de facto. Io dico meno male che al Quirinale c'è un arbitro, perché fino a che abbiamo questa Costituzione serve un arbitro autorevole in cui tutti si possano riconoscere".

