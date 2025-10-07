

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "L’euroteppista Ilaria Salis è stata salvata a Strasburgo da un voto kafkiano, non perderà il suo seggio e godrà dell’immunità in forza di un solo voto di scarto su 700. La sinistra incredibilmente gioisce, mentre il voto per quanto inefficace per farle affrontare il processo suona già come una condanna politica e morale. Almeno chiedesse scusa, evitasse di apparire come l’ennesima cattiva maestra della sinistra estremista e utilizzi il pulpito del Parlamento europeo per dire ai ragazzi che la violenza non ha giustificazioni, chiunque sia la vittima designata”. Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

