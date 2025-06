Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Il rafforzamento delle capacità di difesa del nostro continente" è inevitabile e il piano ReArm ne rappresenta "un primo passo". Lo dice la deputata Pd, vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle interpellata dall'Adnkronos. "In questi mesi si deciderà come fare la difesa comune europea" e, sottolinea, è "importantissimo che i socialisti europei, e quindi il Pd, prendano parte a questa discussione".

Onorevole Quartapelle, condivide il piano ReArm della presidente Von der Leyen? E' arrivato il momento che l'Europa si difenda da sola? Per l'Italia il tema è complesso visto il nostro deficit e ora al vertice Nato arriverà anche la richiesta di investire il 5% del Pil... "La scelta del nome del piano non è stata una scelta felice, ma il contenuto del piano è il primo passo che serve per arrivare a una vera difesa europea".

"E’ in questi mesi - prosegue" che si decide come farla, la difesa europea. Con quali investimenti, per affrontare quali minacce, con quali risorse. E’ importantissimo quindi che i socialisti europei, e quindi il Pd, prendendo parte a questa discussione per costruire una difesa più integrata possibile, trovando risorse europee per farlo. E senza dimenticare che, dopo l’adesione di Svezia a Finlandia alla Nato, il 97% della popolazione europea vive sotto l’ombrello dell’Alleanza transatlantica. Quindi, l’integrazione dei nostri sistemi di difesa avviene già lì".