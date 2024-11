Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "In Europa le divisioni non portano a nulla. Il problema nodale è avere l'unità che ci permette di essere attori e ci farebbe avere il rispetto sia degli Stati Uniti che della Cina". Lo ha detto Romano Prodi al Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Coldiretti. "O facciamo il salto in avanti o resta solo un'area commerciale".