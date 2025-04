- 3 aprile 2025. È allarmante che un partito che si dice moderato e popolare come Forza Italia abbia sostenuto in blocco una proposta estremista, ideologica e radicale come l’inserimento nei documenti di identità di un fantomatico terzo genere neutro tramite il segno “X” al posto dei classici “M” o “F” per maschi e femmine. Tutti gli Eurodeputati di Forza Italia presenti mercoledì 2 aprile alla Plenaria del Parlamento Europeo hanno infatti votato a favore della Raccomandazione sul “Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità” che conteneva questa previsione. Ci rammarica e contraria, in particolare, il voto favorevole dell’On. Massimiliano Salini, che in campagna elettorale aveva sottoscritto il Manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia Onlus e che è dunque venuto meno all’impegno preso.

Chiediamo al leader Antonio Tajani di chiarire se il suo partito è ancora ancorato alla difesa dei valori della difesa della famiglia, di uomini, donne e bambini da sempre portati avanti da Forza Italia e dal Partito Popolare Europeo o se ormai si è piegato alla deriva e ai diktat Lgbtqia+, che vogliono annullare le realtà scientifiche e biologiche.

Così Antonio Brandi, sul voto espresso dagli eurodeputati di Forza Italia (PPE) Caterina Chinnici, Salvatore De Meo, Marco Falcone, Letizia Moratti, Giusi Princi, Massimiliano Salini e Flavio Tosi.



