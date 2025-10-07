Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha riaffermato con un voto importante che l’Europa è – e deve restare – la patria del diritto e delle libertà contro derive autocratiche e illiberali. Ho lavorato molto per questo risultato e ne sono felice. Per Ilaria Salis, per ogni detenuto ignoto". Lo scrive sui social Pina Picierno, Pd, vice presidente del Parlamento europeo.
Ue: Picierno, 'resta patria diritto e libertà, felice per Salis e per ogni detenuto ignoto'
7 ottobre, 2025 • 11:14
