

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha riaffermato con un voto importante che l’Europa è – e deve restare – la patria del diritto e delle libertà contro derive autocratiche e illiberali. Ho lavorato molto per questo risultato e ne sono felice. Per Ilaria Salis, per ogni detenuto ignoto". Lo scrive sui social Pina Picierno, Pd, vice presidente del Parlamento europeo.

