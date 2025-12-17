

Roma, 17 dic (Adnkronos) - Il Pd vota la propria risoluzione sulle comunicazioni in Parlamento della premier Meloni in vista del Consiglio Ue e si astiene su quelle delle altre opposizioni, a meno che l'eventuale votazione per parti separate non porti ad accordi politici differenti con gli altri gruppi. E' l'orientamento emerso nel corso dell'assembla dei gruppi parlamentari dem di Camera e Senato a Montecitorio in vista della seduta di oggi.



