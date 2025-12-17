

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Io cerco di capire se c'e' il tasto 'boh', oltre al tasto 'favorevole' e 'contrario': la maggioranza e governo accusano le opposizioni di non essere d'accordo su nulla, ma il problema è che voi siete d'accordo sul nulla, perchè la risoluzione di maggioranza è davvero il nulla". Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5S, in aula al Senato per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

