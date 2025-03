Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Noi ieri ascoltando le parole della Premier alla Camera abbiamo tremato di sconcerto, di sdegno, ma anche di fierezza. Di sconcerto perché i fascisti misero Spinelli e Rossi in galera e al confino e la fascistissima banda Koch fatta di criminali sparò tre colpi di pistola a Eugenio Colorni, uccidendolo in via Livorno, in un posto in cui vorrei che tutti i membri di questo Senato andassero almeno una volta nella vita". Lo ha detto in aula il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.

"Giorgia Meloni, che di quella storia è discendente politica e non lo nega, ha cercato di mettere alla gogna Spinelli, Rossi e Colorni e lo ha fatto con citazioni caricaturali e stravolgenti del manifesto di Ventotene, uno dei documenti più gloriosi della nostra storia", ha aggiunto.

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2021 ha visitato Ventotene e ha deposto un fiore per Spinelli e ha detto che il Manifesto di Ventotene è un ineludibile punto di riferimento per tutti noi, per il presente e per il futuro. Giorgia Meloni ha schernito e oltraggiato una camera del Parlamento, confermando la sua estraneità ai valori fondanti della nostra Repubblica e della Costituzione. Quella non sarà l’Europa della presidente del Consiglio ma è certamente la nostra Europa, contraria ai nazionalismi, progetto di pace e benessere. Ci vergogniamo di aver sentito nel Parlamento italiano frasi che confermano l’inadeguatezza della premier a rappresentare la Repubblica italiana", ha detto ancora Parrini.