

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Il Governo è ormai in crisi. Non vi è più una linea chiara e seria in politica estera. Oggi le tensioni e divisioni toccano un picco pericoloso. Le dichiarazioni rilasciate oggi dagli esponenti leghisti Borghi e Bagnai smentiscono Tajani sull'ipotesi avanzata riguardo l'utilizzo dei fondi del MES e continuano a sostenere tesi folli su questo strumento di stabilità finanziaria europea per il quale solo l'Italia non ha ratificato le modifiche. Come se non bastasse, il governo rinvia la decisione sul sostegno all'Ucraina per l'opposizione della Lega di Salvini. Siamo di fronte a un Governo paralizzato da un conflitto interno permanente insostenibile". Lo dichiara Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione affari europei.

"È una situazione grottesca. Il Governo è allo stremo: confuso, contraddittorio, in pieno cortocircuito sulla politica estera e sui rapporti con l’Unione Europea. L’Italia merita molto di più di questo spettacolo imbarazzante.”

