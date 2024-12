Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "La Commissione Diritti Umani del Consiglio d'Europa, riunita in questi giorni a Erevan in Armenia, ha votato all'unanimità a favore del rapporto sulle compagnie militari private, su foreign fighters e il loro impatto sui diritti umani, della cui redazione avevo ricevuto l'incarico". Lo scrive sui social il deputato Pd, già ministro della Giustizia, Andrea Orlando, membro della commissione Diritti umani del Consiglio d'Europa riunita in questi giorni a Erevan in Armenia.

"Si tratta di un dossier di grande e drammatica attualità alla luce di molti conflitti in atto, a partire da quello ucraino. Il rapporto, realizzato dopo l’audizione di esperti, indica gli strumenti necessari per disciplinare il fenomeno sia negli ordinamenti nazionali sia nell’ambito del diritto internazionale a partire dalle convezioni del Consiglio d’Europa", aggiunge Orlando.