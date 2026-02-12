

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos/Afp) - L'Europa dovrebbe smettere di inviare denaro all'Ucraina se vuole davvero rilanciare la propria economia. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban. "Non inviate i vostri soldi a qualcun altro se ne avete bisogno per la vostra competitività, quindi non inviateli all'Ucraina", ha detto Orban ai giornalisti.

