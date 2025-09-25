

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Casapound non si azzardi ad attaccare Tajani con falsità totali sulla Salis. Tajani si è preso gli improperi della sinistra che lo accusava di non difendere la Salis dal Governo ungherese e ora si prende le critiche da Casapound? Significa che come al solito sta facendo bene, in modo equilibrato e sempre attento a essere coerente con i nostri principi ispiratori”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

“Come abbiamo detto e ripetuto il Ppe non ha salvato la Salis. Chi lo dice mente o ignora quello che è successo al Parlamento europeo. Se poi l’attacco viene per il fatto che Tajani si è definito antifascista rispondendo a una domanda di un giornalista allora siamo al delirio ma questo è solo un problema di Casapound. Noi esprimiamo la nostra solidarietà al nostro segretario e andiamo avanti nella consapevolezza che ci sono forze che evidentemente vogliono solo dividere il centrodestra. Chiaramente non ci riusciranno”, conclude.

