

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Ancora una volta la linea di Forza Italia diventa la linea del Partito popolare europeo". Così in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi, commentando la decisione del gruppo Ppe al Parlamento europeo di votare a favore della revoca dell’immunità dell’eurodeputata Ilaria Salis.

"Abbiamo sempre sostenuto con chiarezza che non si tratta di una vicenda politica, ma di fatti giudiziari che non possono e non devono essere strumentalizzati. Noi siamo e saremo sempre garantisti, ma l’immunità parlamentare serve a tutelare i parlamentari nello svolgimento del loro mandato, non possiamo trasformarla in uno scudo per evitare processi su fatti avvenuti prima dell’elezione. Quella di oggi è la dimostrazione che Forza Italia continua a incidere nelle decisioni del Ppe, contribuendo a farne un punto di riferimento di serietà ed equilibrio", conclude.

