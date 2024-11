Roma, 12 nov (Adnkronos) - "Fitto se la sta cavando con le domande, anche molto pressanti. Ma il punto politico è un altro, lo sbilanciamento a destra della Commissione che deve risolvere von der Leyen. Anche se Fitto venisse promosso, rimane il voto del collegio a dicembre e non escludo che la Commissione non possa essere votata se la von der Leyen non chiarisce qual è la maggioranza". Lo ha detto l'eurodeputato del Pd Dario Nardella a L'aria che tira, su La7.