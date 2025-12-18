

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - L’europarlamentare Pd, Dario Nardella, ha partecipato questa mattina alla manifestazione degli agricoltori a Bruxelles per portare la solidarietà e la vicinanza di tutto il gruppo dei socialisti e democratici del Parlamento europeo. “Se questa proposta della presidente della Commissione europea von Der Leyen dovesse andare avanti, la Regione Toscana rischierebbe un danno di circa 300 milioni di euro con l’aggravio dell'indebolimento drastico delle risorse regionali provenienti dai fondi europei rivolti allo sviluppo rurale", ha detto Nardella.

"Andremmo di fatto incontro ad un azzeramento di tutte le politiche di sviluppo rurale che hanno fatto la differenza in questi anni e hanno consentito a molte aziende agricole di crescere con innovazione tecnologica e politiche per la sostenibilità ambientale”. Nardella ribadisce che “come coordinatore dei socialisti e democratici non consentirò che il gruppo nella Commissione agricoltura voti a favore di una proposta così terribilmente ostile agli interessi dell'agricoltura italiana ed europea”.

Nardella ha incontrato le delegazioni toscane delle sigle delle associazioni degli agricoltori - Coldiretti, Cia e Confagricoltura - con le quali ha condiviso gli obiettivi della manifestazione, a partire dalla contrarietà ai tagli del 20% al bilancio europeo dell'agricoltura e contrarietà alla creazione di un fondo unico nel quale confluiscono molte voci del bilancio europeo attraverso una negoziazione con i singoli Stati membri, togliendo così autonomia finanziaria e legislativa alla politica agricola comune e mettendo in discussione obiettivi consolidati ormai da decenni.

