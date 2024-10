Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono qui come presidente di tutto il Parlamento Europeo e voglio lavorare con questo spirito, con le forze costruttive, per dare delle risposte alle persone, alle agricoltori, all'industria. Nello spirito in cui l'Europa è stata costruita da De Gasperi e da Spinelli. E' con questo spirito che dobbiamo trovare maggioranze con chi costruisce e non con chi distrugge". Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a 'Cinque minuti', su Rai Uno.

Parlando di Raffaele Fitto, candidato italiano alla Commissione europea e vicepresidente esecutivo della nuova squadra di Ursula von der Leyen, la Metsola ha dichiarato che "io Raffaele lo conosco. Il Parlamento Europeo conosce Raffaele e Raffaele conosce il Parlamento. Io ho lavorato con Raffaele. Non ho dubbi che farà il lavoro di commissario in modo molto molto, buono".