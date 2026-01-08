

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Facciamo appello ai nostri Consigli comunali perché si facciano promotori di una mozione a difesa dell'agricoltura nazionale contro il Mercosur, un trattato europeo infame che il Governo non deve ratificare perché apre all'importazione di prodotti agricoli dal Sud America, facendo concorrenza ai nostri produttori, togliendo garanzie alla nostra sovranità alimentare e nuocendo ai consumatori italiani a causa dell'invasione di prodotti alimentari di dubbia qualità che finiscono nelle nostre tavole con scarsi controlli, mentre gli agricoltori italiani vengono tartassati dalla burocrazia dell'Ue e oggi subiscono un attacco che rischia di essere letale per la loro sopravvivenza. Presenteremo la mozione No al Mercosur per la difesa della sovranità nazionale nei territori e solidarizzando con le iniziative degli agricoltori a partire da quella milanese il prossimo 9 gennaio". Lo affermano Marco Rizzo e Francesco Toscano, rispettivamente coordinatore nazionale e presidente di Dsp.

