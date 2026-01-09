

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Sul Mercosur, la Lega smentisce spudoratamente la linea di Meloni e del governo: la sua maggioranza non è coesa e non riesce più a rispettare nemmeno gli impegni presi a livello internazionale. Serve un chiarimento urgente. Le contraddizioni interne emergono sempre più in modo lampante e a farne le spese è la credibilità e autorevolezza del Paese a livello internazionale, a causa di un governo incapace di avere una linea chiara su temi decisivi”. Così il capogruppo Pd in commissioni affari europei, Piero De Luca che ribadisce “la maggioranza non c’è, serve un chiarimento”.

