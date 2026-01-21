Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il Parlamento si spacca in due e approva con soli 10 voti di scarto il rinvio dell’accordo Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia Europea per valutarne l’incompatibilità con i trattati europei. Un’occasione persa per dare una risposta politica ai dazi di Trump e alla sua politica neocolonialista". Lo scrive sui social Dario Nardella del Pd.
Ue-Mercosur: Nardella, 'rinvio accordo è occasione persa di risposta a Trump'
21 gennaio, 2026 • 16:13
