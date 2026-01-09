

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto una preclusione ideologica nei confronti dell'accordo del Mercosur. Noi abbiamo sempre detto che saremo favorevoli quando ci saranno garanzie sufficienti per i nostri agricoltori". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.

"Va bene le potenzialità dell'accordo, ma non a scapito delle eccellenze delle nostre produzioni", quindi "abbiamo messo in sicurezza intessi diversi, quelli degli agricoltori e la spinta industriale. Mi pare che equilibrio sia sostenibile e spero che l'accordo possa portare solo vantaggi", ha spiegato la premier.



