

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "In attesa di altro (difesa comune, abolizione voto unanimità, mercato unico dei capitali, riforma istituzionale, riforma del budget Ue ecc), c’è una cosa che la Ue può fare subito per affermare di voler essere un attore globale. Ratificare subito l’accordo di libero scambio con il Sud America". Così il deputato e Segretario del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, in un post sui social. "E chissà - aggiunge Marattin - magari un giorno estenderlo anche al Venezuela libero e democratico".

