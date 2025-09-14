Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Per tornare a essere protagonista nello scenario globale l'Europa deve investire nella competitività delle proprie imprese asfissiate dalla burocrazia, dall'ideologia ultra ambientalista, dalla dipendenza dalla Cina. Archiviare definitivamente l'epoca dell'Europa ideologica della sinistra significa combattere l'immigrazione irregolare senza tregua". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid.
Ue: Meloni, 'archiviare definitivamente Europa ideologica della sinistra'
14 settembre, 2025 • 13:34
