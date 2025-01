Messina, 22 gen. (Adnkronos) - "Nel marzo 2017, sono stati celebrati a Roma i sessant’anni dalla firma dei Trattati d’origine. In quella occasione, rivolgendo un saluto ai Capi di Stato e di Governo presenti, mi sono permesso di dire che i Paesi dell’Unione si dividono in due categorie: i Paesi piccoli e quelli che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch’essi". "Soltanto uniti potranno continuare ad assicurare ai loro cittadini, come avviene da oltre settant’anni, un futuro di pace e di diffuso benessere". E' il monito del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'Università di Messina dove ha ricevuto un dottorato honoris causa.