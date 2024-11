Pechino, 9 nov. (Adnkronos) - "L'apertura delle nostre rispettive civiltà gioca un ruolo cruciale, vale anche per l'economia. Nessuno in Europa, men che meno l'Italia, immagina una stagione di protezionismo. In coerenza con questa impostazione riteniamo che situazioni e procedure riguardanti un settore commerciale, volte al raggiungimento di un'equa e corretta concorrenza, nell'intendimento di giungere ad un'intesa, non debbano ripercuotersi sulle pratiche commerciali di altri comparti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all'Università di Beida.