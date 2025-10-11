

Venezia, 11 ott. (Adnkronos) - "Vi auguro un veloce ingresso nell'Unione europea, non faccio che ripetere ovunque che il tempo è ampiamente maturo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le presidenti della Moldova, Maia Sandu, e della Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, in occasione delle celebrazioni per il 35/mo anniversario della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa.

Riferendosi al recente risultato delle elezioni parlamentari in Moldova, "siamo stati fortunati", ha affermato Sandu. "Fortunati e bravi, confortati da questo grande consenso popolare", ha replicato Mattarella.



