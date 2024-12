Roma, 17 dic (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso del tradizionale pranzo di lavoro, il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il vice presidente del Consiglio dei ministri - ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Mmde in Italy Adolfo Urso, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Lo rende noto il Quirinale.