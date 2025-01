Messina, 22 gen. (Adnkronos) - "Il diritto europeo esercita una forza di attrazione nei confronti dei diritti nazionali, li spinge ad adeguarsi, anche tramite l’azione delle Corti, agli standard di tutela propri dell’Unione. Per quanto riguarda il nostro Paese, emerge una piena sintonia tra il diritto europeo di buona amministrazione e gli istituti disciplinati dalla legge sul procedimento amministrativo, a ulteriore conferma di come diritto dell'Unione e diritto nazionale si condizionino reciprocamente e si sviluppino concordemente". Così il Capo dello Stato Sergio Mattarella a Messina. "Il principio, interno ed unionale, di buona amministrazione appare paradigmatico del processo di integrazione europea. La sua attuazione ha progressivamente plasmato e conformato gli ordinamenti statali sul versante normativo e amministrativo, senza stravolgere le identità nazionali ma valorizzando i profili comuni delle rispettive culture giuridiche- aggiunge - Non è fuor di luogo sottolineare come il diritto europeo eserciti un ruolo anche ai fini della determinazione di regole internazionali, come è avvenuto, nel 2022, con il Regolamento dei servizi digitali, a difesa dei diritti degli utenti e della sicurezza e affidabilità delle diffusioni digitali".