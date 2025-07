Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Dal 2022" l'equilibrio internazionale, "già indebolito da alcuni ritorni indietro sugli impegni assunti, non c’è più. È urgente ripristinarlo. Non per coltivare prospettive e pericoli di guerra ma, al contrario, per preservare la pace. Da qui l’esigenza di adeguate capacità difensive dei Paesi raccolti nell’Unione europea, perché questa possa realmente svolgere il ruolo cui è chiamata: essere attrice di sicurezza e promotrice di pace". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio.

"A questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- corrisponde l’urgente necessità della costruzione della politica estera e di difesa comune. Comune politica estera e di difesa anche allo scopo di rendere effettiva e non illusoria la sovranità dei suoi Paesi membri, condividendone aspetti di dimensione sovranazionale. In pieno raccordo e sintonia con l’Alleanza atlantica".