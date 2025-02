Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Sconfitti gli orrori dell’estremismo nazionalista, che tanto male ha prodotto in Europa, riemergono i valori della convivenza e dell’accoglienza. Sono i valori che possono opporsi all’oscurantismo della guerra e del conflitto che si è riproposto con l’aggressione russa all’Ucraina". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di Nova Gorica e Gorizia capitale della cultura europea 2025.

"Essere capitale europea della cultura transfrontaliera -la prima con questa esperienza- significa avere il coraggio di essere portatori di luce e di fiducia nel futuro del mondo, dove si diffondono ombre, incertezze e paure. Significa indicare una strada di autentico progresso. È un compito che comincia oggi -ha concluso il Capo dello Stato- e per il quale mi affianco, con sincera amicizia, alla presidente Pirc Musar nell’augurarvi ogni successo".