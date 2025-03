Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Utilizzare risorse pubbliche per eventi non istituzionali ma a forte caratterizzazione politica, come il comizio pro Ue di Piazza del Popolo, solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’equità delle risorse impiegate dal Comune di Roma. Per questo motivo, ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro di competenza per far luce sulla manifestazione pro Ue di sabato scorso a Piazza del Popolo che, come riportato da organi di stampa, il Campidoglio avrebbe organizzato e finanziato con un costo per la cittadinanza di 270mila euro". Lo dice la deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

"Risorse pubbliche impiegate per palco, impianto audio, transenne, sospensione Ztl, pulizia straordinaria e impiego della Polizia locale all’oscuro dei cittadini. Doveroso che si faccia chiarezza, verificando se sono stati adottati i relativi provvedimenti di autorizzazione di spesa che giustificano l’allocazione di risorse pubbliche, anche alla luce del fatto che in passato il sindaco Gualtieri abbia negato l’uso di sale istituzionali in Comune per eventi ritenuti da lui ‘divisivi’”, aggiunge.