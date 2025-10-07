

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Non discuto le operazioni politiche e i calcoli incomprensibili, di chi non se la sente di votare per la decadenza della Salis dal mandato di europarlamentare. Mi domando solo con quale faccia lei si presenterà da domani in assemblea. Quale legittimazione a rappresentare il suo Paese avrà mai sapendo di essere stata salvata per due volte con un solo voto dai suoi colleghi. Comunque la realtà è una sola Ilaria, ha voluto evitare un processo e ci è riuscita". Così il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

