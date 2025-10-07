

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Basta guardare i 22 fantasmi che, assenti al voto sulla Salis, sono ricomparsi dieci secondi dopo alla votazione successiva per comprendere di quali partiti siano i cosiddetti franchi tiratori. I patrioti guardino le loro assenze e le loro improvvise presenze, poi ne riparliamo. Alla votazione sulla Salis c’erano 628 presenti, a quella successiva 650. Davvero strano”. Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo.

