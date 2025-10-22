

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non ho sentito molte condanne quando è stata data della cortigiana alla premier, la condanna avrebbe dovuto essere unanime da tutto il Parlamento. Lo scadimento del dibattito politico porta a non capire la realtà che abbia davanti, quali risposte dare anche da parte delle opposizioni". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, in dichiarazione di voto a seguito delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio europeo.

"La stabilità di un governo crea stabilità nel paese - prosegue - fiducia nella gente. Mi posso permettere di fare politiche non di breve respiro ma concrete, dare risposte nel medio e lungo periodo. Creare fiducia". C'è chi dice che "abbiamo affamato gli italiani, se avessimo affamato gli italiani perché al terzo giorni di emissione di Btp valore sono stati raccolti più di 13 miliardi? Più di 300mila italiani hanno avuto fiducia nella stabilità del governo".

"L'opposizione fa bene alla maggioranza, ma quando non è strabica. Questo è il terzo governo più longevo della Repubblica e gli altri due erano di centrodestra, perché questo accade? Perché il centrodestra ha scoperto l'elisir di lunga vita? La proposta politica del centrodestra da 31 anni si basa sull'identità e i valori che si mettono insieme non contro il nemico, ma per governare, per cambiarlo il paese". "Perché dopo 3 anni e mezzo il consenso è aumentato e non è diminuito?", conclude.

