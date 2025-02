Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Scegliere tra Soros e Musk non è un programma politico ed il Partito popolare europeo ha un solo grande compito: far crescere l’Europa e le nazioni che ne fanno parte. Abbiamo radici culturali profonde e una grande storia da portare avanti, il gioco della torre non ci appassiona”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, che è parte del Ppe.