Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “L’elezione di Donald Trump pone l’Unione Europea di fronte a una grande sfida, quella di rafforzare il suo ruolo in uno scenario mondiale sempre più complesso. L’Europa, come sostengono anche Giorgia Meloni e Mario Draghi, deve tornare ad essere protagonista anche nel dialogo con gli Stati Uniti, deve incidere di più sul piano internazionale e deve essere in grado di attuare politiche economiche lungimiranti, con investimenti strategici per sostenere la crescita. C’è la necessità e l’opportunità di una svolta, occorre saperla cogliere per costruire finalmente un’Unione Europea più unita e più forte”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.