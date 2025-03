Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Italia Viva aderisce all’iniziativa ‘Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene’, organizzato per oggi da Movimento Europeo. Alle ore 14, presso la targa dedicata ad Altiero Spinelli in via Uffici del Vicario a Roma, davanti alla casa dove Spinelli nacque nel 1907, ci sarà il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile esteri di Italia Viva”. Lo fa sapere una nota dell’Ufficio stampa di Italia Viva.