

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "La revoca dell’immunità parlamentare alla collega Alessandra Moretti - commenta l’europarlamentare PD Giorgio Gori - è un fatto in sé grave, come sa chiunque conosca i termini della vicenda che la vede suo malgrado coinvolta, ma ancora più grave è che la revoca derivi da una scelta politica, che nulla c’entra col merito".

"L’esplicita rivendicazione del carattere politico della decisione, nelle dichiarazione diffusa dalla delegazione di Fratelli d’Italia, parte del gruppo dei Conservatori, ne prova la motivazione del tutto strumentale. Il riferimento al caso di Ilaria Salis è quanto mai pretestuoso, sapendo chiunque che la ragione per cui la deputata di The Left si è vista confermare l’immunità dall’aula di Strasburgo deriva dall’assenza di garanzie sull’applicazione stato di diritto che caratterizza Ungheria. Dichiarare - conclude Gori - che “D’ora in avanti, le posizioni di FdI sulle richieste di revoca risponderanno esclusivamente a valutazioni politiche" significa piegare all’interesse di parte un principio fondamentale per la tutela dell’indipendenza del Parlamento”.

