

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La Salis non meritava di essere aiutata per una ragione molto semplice. Quello che lei ha fatto è avvenuto prima della sua elezione al Parlamento europeo quindi l’immunità non poteva essere applicata a quelle vicende. Ma, purtroppo, quando le cose riguardano la sinistra si invoca a sproposito l'immunità". Così il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri a Agorà su Rai3.

"Il segretario del Partito popolare di cui noi facciamo parte - prosegue - ha detto che la posizione del Ppe era contraria alla concessione di questa immunità, i parlamentari di Forza Italia al Parlamento Europeo, che sono otto, erano tutti presenti, hanno votato perché fosse negata questa immunità. Il gruppo dei Patrioti, quello di cui fa parte la Lega, contava ieri 15 assenti, di cui anche uno italiano. Se fossero stati tutti presenti l'esito della votazione sarebbe stato diverso".

"Noi siamo rammaricati che non ci sia stata questa scelta sulla immunità della Salis, che ripeto non riguarda la fase di Parlamentare europeo. Una ipocrisia perché per loro l’immunità viene deprecata in alcuni casi ed invocata in altri", conclude.

