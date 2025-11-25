

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Altra svolta storica per l'economia italiana. La Commissione europea ha promosso il nostro bilancio ed ha sospeso la procedura per deficit eccessivo. Si tratta di un altro successo del centrodestra". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"I giudizi favorevoli della società di rating - prosegue - questa decisione dell'Unione Europea, l'aumento dell'occupazione, la diminuzione della disoccupazione, il taglio delle tasse, dimostrano che all'Italia il centrodestra fa bene. Ora Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e company continueranno a riversare le loro bugie sul Paese. Ma si tratta, appunto, di menzogne. Il tutto mentre la sinistra violenta in piazza spacca la testa ai poliziotti. A questo si è ridotta la sinistra. Bugie e violenze".

"Noi, invece, contrapponiamo una politica di verità, di numeri positivi, di risanamento dell’economia e di creazione del lavoro. Per questo andremo avanti a governare l'intera legislatura e vinceremo le prossime elezioni, come anche i dati elettorali di questa fase hanno largamente confermato. Peraltro, con una costante crescita di Forza Italia, dalla Valle d'Aosta all'estremo sud. Il movimento azzurro è uno dei motori di questo risanamento economico attuato dal governo di centrodestra guidato dalla Meloni, e che vede Tajani e Forza Italia in una posizione decisiva per le giuste scelte", conclude.

