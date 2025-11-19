

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Nell’automotive sono impegnati 13 milioni di cittadini, dargli una data di morte del settore crea ansia e problemi. Noi riduciamo le nostre emissioni ma ci sono altri paesi che aumentano del 200/300% le loro emissioni. Ecco perché certe reazioni avverse”. Così il ministro Tommaso Foti, intervenendo all'evento 'Italia ed Europa: tra diffidenza e necessità' promosso da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom.

“Si dice che manchi una politica industriale europea- prosegue - ma si può fare una politica europea quando si fanno le norme per chiudere le industrie europee? Sulla chimica l’Europa crea le condizioni perché gli Stati abbiano le massime difficoltà possibili, e così nell’automotive e nella farmaceutica, come se l’automotive non fosse più un asse centrale dell’industria europea. Se andiamo a distruggere le colonne d’Ercole dell’industria europea, su cosa la costruiamo l’industria europea?”.

“L’Europa ha diminuito la sua produzione di acciaio e alluminio, mentre da altre parti l’hanno aumentata. Il mercato italiano è prossimo a essere invaso dal mercato cinese. Forse in questo caso i dazi non sono il male assoluto se diventano difensivi, come facemmo in passato sulla ceramica. Quando si iniziano a chiudere le produzioni simbolo di un paese e di un continente, cosa rimane? In cinque anni noi vedremo la decadenza dell’industria europea, perché a industrializzare un paese ci vogliono cinque anni, mentre a reindustrializzarlo ce ne vogliono trenta”, conclude.

